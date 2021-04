Basket

Basket - NBA : Ben Simmons en remet encore une couche sur Rudy Gobert !

Publié le 14 avril 2021 à 13h35 par T.M.

Meneur de jeu des Sixers, Ben Simmons semble avoir Rudy Gobert dans le collimateur. Il vient d’ailleurs de lâcher un nouveau tacle au Français.

A deux reprises, Rudy Gobert a été élu meilleur défenseur de l’année en NBA. Pas de quoi toutefois effrayer Ben Simmons, le meneur des Sixers. Ainsi, alors que le Jazz avait placé le Français sur lui en défense, il n’avait pas été gêné. Et suite à cela, Ben Simmons n’avait pas manqué de le souligner, en taclant alors la défense de Gobert : « J’ai adoré quand j’ai vu que c’était Rudy Gobert qui défendait sur moi. J’adore pouvoir agresser un mec comme ça. C’était un peu comme un manque de respect de le mettre sur moi ».

« Il ne défend sur personne »