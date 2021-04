Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal fait son mea culpa pour Rudy Gobert !

Publié le 9 avril 2021 à 19h35 par Th.B.

Disposant d’un contrat XXL avec l’Utah Jazz qu’il a signé en début de saison, Rudy Gobert s’est par le passé attiré les foudres de Shaquille O’Neal. Cependant, l’ancienne gloire des Lakers a revu sa position sur la question.

« Le contrat de Rudy Gobert à Utah ? Je ne vais pas faire le hater. Ça devrait être une source d’inspiration pour tous les petits enfants. Vous tournez à 11 points de moyenne en NBA et vous pouvez obtenir un contrat à 200 millions... » . Début janvier, la légende des Los Angeles Lakers, Shaquille O’Neal, lâchait ce gros tacle à l’encontre du pivot de l’Utah Jazz qui a signé un contrat max avec la franchise américaine ces derniers mois. Par la suite, que ce soit sur Twitter via des Tweets likés ou sur les plateaux télévisés, O’Neal en a rajouté une couche. Néanmoins, le consultant d’ ESPN semble avoir mis de l’eau dans son vin au vu des belles performances du Français avec le Jazz dernièrement.

« Il est le joueur défensif de l’année »