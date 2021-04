Basket

Basket - NBA : Kevin Durant se livre sur ses motivations et démonte les critiques !

Publié le 11 avril 2021 à 10h35 par K.V.

En rejoignant une équipe comme les Nets de Brooklyn, Kevin Durant a récolté de nombreuses critiques, l'accusant à nouveau de choisir la facilité pour décrocher un troisième titre NBA. Ce à quoi il a tenu à répondre.

On ne peut plus critiqué pour ses choix de carrière, accusé de rejoindre les équipes les mieux placées dans la course au titre - comme les Warriors de Golden State à l'époque ou encore les Nets de Brooklyn maintenant -, Kevin Durant n'en demeure pas moins l'un des meilleurs joueurs de la NBA, mais aussi l'un des plus travailleurs. C'est en tout cas ce qu'il a tenu à rappeler, lui qui avoue se focaliser prioritairement sur son développement personnel et sur la recherche de l'excellence plutôt que sur la conquête d'un nouveau titre.

« Une fois que j’ai gagné un titre NBA, j’ai réalisé que ce qui est important pour moi dans le basket, c’est à quel point je peux être bon »