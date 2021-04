Basket

Basket - NBA : Curry, Thompson... Ce bel hommage de Kevin Durant à un coéquipier !

Publié le 10 avril 2021 à 14h35 par A.D.

Pensionnaire des Nets depuis bientôt 2020, Kevin Durant cohabite avec Joe Harris. Comme l'a estimé lui-même KD, l'ancien des Cleveland Cavaliers n'a rien à envier à Stephen Curry et Klay Thompson.

Depuis le début de la saison 2019-2020, Kevin Durant ne défend plus les couleurs des Golden State Warriors. En effet, KD a fait ses valises à l'été 2019 pour rejoindre les Brooklyn Nets. Au sein de cette franchise, Kevin Durant a rejoint Joe Harris, un shooteur de talent selon lui. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , Kevin Durant n'a pas tari d'éloges à l'égard de son coéquipier. Grand fan de Joe Harris, l'ailier de 32 ans n'a pas hésité à le comparer à Stephen Curry et Klay Thompson, ses anciens partenaires du côté des Golden State Warriors.

Joe Harris à la même table que Steph Curry et Klay Thompson ?