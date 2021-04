Basket

Basket - NBA : Nicolas Batum reçoit un vibrant hommage !

Publié le 12 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Auteur d’une nouvelle grande prestation en sortie de banc ce lundi lors de la victoire des Los Angeles Clippers sur les Detroit Pistons (131-124), Nicolas Batum a vu son travail être grandement salué. Son coéquipier Ivica Zubac en a d’ailleurs profité pour lui rendre un vibrant hommage.

S’il n’était pas titulaire ce lundi, Nicolas Batum n’a pas rechigné et s’est à nouveau illustré avec les Los Angeles Clippers lors de la victoire contre les Detroit Pistons (131-124). En sortie de banc, le Français a parfaitement rempli son rôle tant offensivement que défensivement (14 points, 3 passes décisives, 9 rebonds). Les excellentes performances en tant que remplaçant de l'ancien des Charlotte Hornets depuis le début de la saison ne sont pas passées inaperçues et ses coéquipiers n’ont pas manqué de le relever.

« Son QI basket est complètement dingue »