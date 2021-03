Basket

Basket - NBA : LeBron James, Michael Jordan... Nicolas Batum a tranché !

C’est l’éternel débat qui hante les fans de la NBA : qui de Michael Jordan ou LeBron James pour le titre de GOAT ? Nicolas Batum a son opinion très tranchée sur la question et il ne l’a pas cachée.

Cela fait maintenant 18 saisons que LeBron James éblouit la NBA de toute sa classe. Et il ne semble pas près de s'arrêter. Passé par les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Los Angeles Lakers, le joueur de 36 ans a toujours été dominateur sur les parquets de la ligue américaine. King James a définitivement marqué l’histoire du basket, et prétend très logiquement au titre de meilleur joueur NBA de tous les temps. Néanmoins, LeBron James doit faire face à la concurrence d’un certain Michael Jordan pour le titre de GOAT. Le mythique arrière a fait les beaux jours de la grande époque des Chicago Bulls, raflant six titres NBA pour le même nombre de titres de MVP des Finales. Le débat divise les fans et les joueurs de la NBA. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à afficher leurs opinions sur la question.

«C’est pas forcément dur à faire comme choix. C’est plutôt facile c’est Jordan, point»