Basket

Basket - NBA : Nouvelle destination pour Isaiah Thomas ?

Publié le 15 avril 2021 à 18h35 par La rédaction

Arrivé le 2 avril aux Pelicans après avoir joué son dernier match en NBA le 3 février 2020 avec les Wizards, Isaiah Thomas n’est pas resté bien longtemps en Nouvelle-Orléans.

Après un contrat de 10 jours, les dirigeants des Pelicans ont décidé de ne pas conserver le meneur américain. Malgré un premier match prometteur avec son nouveau club, la suite n’aura pas réussi à Isaiah Thomas qui laisse derrière lui un constat d’échec pour son retour à la compétition. Avec seulement 3 matchs disputés avec les Pelicans et des performances mitigées, l’américain avait peu de chances de convaincre les dirigeants du club de la garder plus longtemps.

Trois cadors se renseignent sur sa situation

Heureusement pour l’ancien des Lakers, il n’aura pas à attendre encore un an avant de trouver un nouveau club. Selon Evan Massey, c’est du côté de l’Est que le meneur américain a le plus de chances de rebondir. Avec Miami, les Celtics et Milwaukee qui se sont tous renseignés sur sa situation. Si pour l’heure il n’y a aucune certitude, les intérêts de ces franchises laissent à penser que Isaiah Thomas devrait bientôt retrouver la compétition.