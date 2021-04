Basket

Basket - NBA : Les confidences de Kevin Durant sur le Big Three des Nets !

Publié le 11 avril 2021 à 13h35 par K.V.

Du côté des Nets de Brooklyn, l'adaptation du nouveau Big Three n'a semble-t-il pas été compliquée. Au contraire même selon Kevin Durant.

Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Avec ce trio, les Nets de Brooklyn affichaient déjà un poster possiblement injouable et figuraient comme un véritable candidat au titre NBA. Mais, pour cela, il y a une condition primordiale à la réussite d'une telle superteam : l'entente entre les différentes stars qui composent l'effectif. Sur ce plan, Kevin Durant a avoué ne se faire aucun soucis. L'homme aux deux titres NBA sait que ses coéquipiers comme lui-même sont prêts à faire les efforts nécessaires pour permettre à la franchise d'aller le plus loin possible.

« Nos expériences avec Team USA nous ont définitivement aidés »