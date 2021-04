Basket

Basket - NBA : Le message fort de Joel Embiid sur la course au titre de MVP !

Publié le 15 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Acteur majeur de la première place de la conférence Est des Philadelphia 76ers, Joel Embiid se positionne naturellement comme l’un des prétendants au titre de MVP de la saison 2020-2021. Le pivot de 27 ans pense même que le trophée doit impérativement lui revenir.

Ce jeudi, les Philadelphia 76ers ont enchainé une troisième victoire de suite pour conforter leur première place de la conférence Est de la NBA. Les hommes de Doc Rivers sont venus à bout de leur dauphin les Brooklyn Nets (123-117) et ils ont pu compter sur un Joel Embiid taille patron pour y parvenir. Le pivot a signé la rencontre de 39 points, 13 rebonds et 2 passes décisives. Une nouvelle performance XXL à la hauteur de sa saison. Le joueur de 27 ans se positionne naturellement parmi les favoris au titre de MVP de l’exercice 2020-2021, et selon lui, la course est déjà plié d’avance.

« J’ai le sentiment que je suis bien placé dans la course. Le trophée est à moi »