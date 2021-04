Basket

Basket - NBA : LeBron James et Rudy Gobert s’enflamme pour l’arrivée de Dwyane Wade à Utah !

Publié le 17 avril 2021 à 21h35 par Th.B.

Ayant intégré l’équipe des propriétaires de l’Utah Jazz, Dwyane Wade a vu LeBron James et Rudy Gobert le féliciter.

Retraité depuis l’été 2019, Dwyane Wade a par la suite intégré la team ESPN aux côtés de Shaquille O’Neal et Charles Barkley pour TNT on ESPN . Mais ce samedi, la légende du Miami Heat a révélé sur son compte Instagram être entré dans l’équipe des propriétaires de l’Utah Jazz. « Fier et excité de faire partie de la famille Utah Jazz avec Ryan Smith et le reste de l’incroyable équipe de propriétaires. Je suis prêt à Take Note. C’est parti ». Et cette nouvelle n’est pas passée inaperçue. Que ce soit du côté de son ami et ancien coéquipier LeBron James ou chez l’une des stars de la franchise de l’Utah : Rudy Gobert.

« Sacré move ! Félicitations frère »