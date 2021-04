Basket

Basket - NBA : Jordan, GOAT... Le chouchou de LeBron James prend position !

Publié le 11 avril 2021 à 18h35 par A.D.

Depuis la sortie de la série-documentaire The Last Dance, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Interrogé sur le sujet, Anfernee Hardaway a estimé que Michael Jordan était le meilleur joueur de tous les temps, devant LeBron James, son joueur préféré.

Grâce à The Last Dance , les férus de NBA ont pu (re)vivre l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan. Et avec la sortie de cette série-documentaire, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Alors que les votes se partagent majoritairement entre Michael Jordan et LeBron James, Anfernee Hardaway a donné son avis sur le sujet. Lors d'un entretien accordé à Undisputed , l'ancien du Orlando Magic a estimé que Michael Jordan était le GOAT, même si LeBron James était son joueur préféré.

«Michael est le GOAT, et LeBron n’est pas loin derrière»