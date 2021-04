Basket

Basket - NBA : Cette sortie élogieuse sur la réussite de Luka Doncic !

Publié le 5 avril 2021 à 13h35 par K.V.

Jeune européen destiné à briller en NBA, Luka Doncic est l'archétype du joueur qui ne plait pas aux Américains. Pourtant, le Slovène est parvenu à gagner le coeur de certains, comme Gilbert Arenas.

Alors que personne ne croyait en lui à son arrivée en NBA, Luka Doncic a su se faire une place de renom dans la grand ligue. Depuis, il ne cesse d'impressionner par son talent hors du commun, à tel point qu'il est considéré comme un véritable prodige. Alors, forcément, nombreux sont ceux qui le critiquaient par le passé et qui ont dû se résoudre à admettre qu'ils avaient tort. C'est notamment le cas de Gilbert Arenas, ancien joueur NBA qui est revenu sur le phénomène Luka Doncic.

« Ces gars veulent utiliser leur vitesse, leur détente... mais ils se feront toujours battre par Luka »