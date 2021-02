Basket

Basket - NBA : Luka Doncic calme le jeu pour son niveau !

Publié le 28 février 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 28 février 2021 à 18h36

Régulièrement comparé à Larry Bird, Luka Doncic a préféré rejeter de telles comparaisons, conscient qu'il lui reste énormément de chemin à parcourir.

« Sur un terrain de basket, il est dans son élément. J'ai côtoyé Larry Bird, j'ai côtoyé Reggie Miller. Les joueurs comme ça, lorsqu'il voient le joueur de l'équipe adverse élever leur niveau de jeu comme Curry l'a fait, ressentent une certaine obligation. J'ai vu Bird le faire, j'ai vu Miller le faire. Il faut puiser au plus profond de soi-même. Tu essaies de te situer au niveau du joueur adverse pour le bien de l'équipe, et c'est exactement ce que Doncic a fait. » Au micro du journaliste d' ESPN Tim MacMahon, Rick Carlisle, l'entraîneur des Mavericks de Dallas, a récemment comparé Luka Doncic à certaines grandes stars de la NBA. Depuis, la comparaison avec Larry Bird a fait son bout de chemin et a été énormément reprise, notamment pour leur style de jeu similaire. Après la victoire des Mavs face à Brooklyn (115-98), le prodige slovène a tenu à s'exprimer à propos de ces récentes comparaisons.

« Je ne peux pas être comparé à Larry Bird »