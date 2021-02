Basket

Basket - NBA : Les révélations de Paul George sur sa blessure !

Publié le 22 février 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 22 février 2021 à 11h49

Touché à un orteil, Paul George, revenu au jeu dimanche contre Brooklyn (112-108), s'est expliqué sur sa blessure.

C'est un possible aperçu des prochaines Finales NBA que les Clippers et les Nets ont proposé dimanche soir au Staples Center ! Los Angeles et Brooklyn font partie, avec les Lakers et les Sixers, des favoris pour remporter le titre cette saison. Au final, Brooklyn, privé de Kevin Durant, est ressorti vainqueur de ce duel au sommet d'une courte tête (112-108). Si les joueurs de Tyronn Lue se sont inclinés, ils pouvaient au moins se féliciter du retour au jeu de Paul George.

« Je voulais continuer de jouer, j'étais prêt à rester sur le parquet »