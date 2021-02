Basket

Basket - NBA : Charles Barkley monte au créneau pour Donovan Mitchell !

Publié le 19 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que les titulaires pour le prochain All-Star Game ont été dévoilés, nombreux sont ceux qui pointent du doigt les joueurs oubliés. Pour Charles Barkley, c'est Donovan Mitchell qui aurait dû être choisi.

Même si les joueurs semblent être des plus réticents à l'idée de prendre part à un tel évènement au beau milieu d'une saison déjà extrêmement mouvementée, le All-Star Game 2021 devrait bel et bien avoir lieu le 7 mars prochain à Atlanta. Pour l'occasion, les titulaires ont été dévoilés par la NBA avec, notamment, les capitaines Kevin Durant à l'Est et LeBron James à l'Ouest. Outre ceux qui ont été choisi, à 50% par les votes du public et à 50% par ceux des médias et des joueurs, ce sont plutôt les absents qui font couler de l'encre, notamment en ce qui concerne Damian Lillard. Mais, selon Charles Barkley, une autre star qui marche sur l'eau cette saison a été oubliée en la personne de Donovan Mitchell.

« Je ne veux pas manquer de respect aux autres, mais ce gamin a été le meilleur joueur de la meilleure équipe de la NBA »