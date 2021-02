Basket

Basket - NBA : Cette flatteuse comparaison pour Luka Doncic...

Publié le 8 février 2021 à 13h35 par La rédaction

Rick Carlisle a vanté les mérites de Luka Doncic après sa performance spectaculaire contre les Warriors (134-132). Pour l'entraîneur des Mavericks, le meneur slovène n'a rien à envier aux plus grands de ce jeu.

Prétendre que Luka Doncic n'a pas vécu des moments faciles ces dernières semaines serait un euphémisme. Collectivement, les Mavericks s'affichent à une quatorzième et avant-dernière place peu flatteuse dans la Conférence Ouest. Sur le plan personnel, le joueur slovène a eu des difficultés concernant son adresse au tir, et principalement à trois-points. Luka Doncic a également subi les critiques de plusieurs experts de la NBA aux Etats-Unis. Heureusement, il peut compter sur le soutien de son entraîneur, Rick Carlisle.

« Doncic a élevé son niveau de jeu comme Bird et Miller »