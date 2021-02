Basket - NBA

Basket - NBA : Steve Kerr pousse un gros coup de gueule à cause de Luka Doncic !

Publié le 7 février 2021 à 20h35 par La rédaction

À l'issue de la défaite de son équipe contre les Mavericks (132-134) ce samedi, Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors, s'est emporté contre la le corps arbitral de la NBA, coupable d'accorder beaucoup trop de fautes aux attaquants.

Dans l'œil du cyclone ces derniers temps, Luka Doncic s'est relancé ce samedi, totalisant 42 points, 11 passes décisives et sept rebonds dans la victoire de Dallas contre Golden State (134-132). Le meneur slovène aura fait taire les critiques dirigées à son encontre, au moins le temps d'un soir... enfin, presque ! Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors, était furieux après avoir vu la star des Mavericks se présenter pas moins de 14 fois sur la ligne des lancers-francs.

« Pour moi, ce n’est pas du basket ! »