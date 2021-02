Basket - NBA

NBA : LeBron James ou Michael Jordan ? Doc Rivers a tranché !

Publié le 7 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Entraîneur des Philadelphie Sixers, Doc Rivers a livré son verdict sur l'éternel débat entre Michael Jordan et LeBron James.

Viré sans ménagement par les Clippers après un nouveau fiasco en playoffs la saison passée, Doc Rivers n'aura pas eu de mal à se refaire une santé. Le nouvel entraîneur de Philadelphie permet jusqu'ici aux Sixers de (re)devenir l'une des places fortes de la Conférence Est, et ce dès sa première saison sur le banc de la franchise de Pennsylvanie. Les coéquipiers de Joel Embiid et de Ben Simmons sont en effet en tête de la Conférence Est, avec 17 victoires et sept défaites, devant des candidats déclarés au titre comme Brooklyn et Milwaukee. Pour autant, c'est sur un tout autre sujet que Doc Rivers a récemment été interrogé...

« Michael est le meilleur joueur, mais... »