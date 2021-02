Basket

Basket - NBA : L'aveu de LeBron James après la victoire des Lakers !

Publié le 7 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Ce dimanche, les Los Angeles Lakers se sont imposés sur leur parquet face aux Detroit Pistons (135-129). Une victoire marquée par deux prolongations, que LeBron James n’a plus l’habitude de jouer.

Après la victoire contre les Detroit Pistons ce dimanche (135-129), les Los Angeles Lakers mettent un peu plus la pression aux Utah Jazz, leader de la conférence Ouest. Les Lakers ont pu compter sur de très gros Anthony Davis (30 points, 5 rebonds) et LeBron James (33 points, 11 passes décisives), auteur d’un double-double. Mais la rencontre a surtout été marquée par deux prolongations. Les deux franchises n’ont pas su se départager par deux fois, à la fin du temps réglementaire (106-106) et après la première prolongation (118-118). Des rencontres de ce type, King James n’a plus l’habitude de les jouer du haut de ses 36 ans.

«J’ai 36 ans, et mon cœur ne peut plus fonctionner pour deux prolongations à ce moment de ma carrière»