Basket - NBA : L'immense déception de Stephen Curry après une nouvelle défaite !

Publié le 5 avril 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors que les Warriors de Golden State enchaînent les revers, Stephen Curry semble avoir du mal à les digérer. Pour autant, le meneur star ne veut pas baisser les bras.

Après la déroute des Warriors de Golden State face aux Raptors de Toronto (130-77) ce samedi, Klay Thompson avait littéralement parlé d'une humiliation. Alors que Stephen Curry espérait lui une réaction lors du prochain match, il n'en a rien été. Contre Atlanta cette fois, les Warriors se sont de nouveau inclinés (111-117). Un énième revers qui ne fait qu'accroître la frustration d'un groupe qui connaît une saison compliquée mais qui ne veut rien lâcher. C'est en tout cas ce que Stephen Curry a laissé paraître en conférence de presse d'après-match, entre désillusion et motivation.

« Ça craint vraiment en ce moment de perdre »