Basket

Basket - NBA : Le coach des Celtics s'enflamme pour Evan Fournier !

Publié le 5 avril 2021 à 11h35 par La rédaction

Performant sous le maillot des Celtics, Evan Fournier semble avoir conquis son coach, qui compte bien le mettre en avant au cours des prochains matchs.

Après un passage à vide à son arrivée du côté des Celtics de Boston, Evan Fournier s'est remis sur le droit chemin et enchaîne les belles performances. Après avoir inscrit 23 points au dernier match, le Français a enchaîné en compilant 17 points face aux Hornets. En sortie de banc, Evan Fournier fonctionne à merveille dans son nouveau rôle, et ce n'est pas Brad Stevens, son entraîneur aux Celtics qui va dire le contraire, lui qui se montre admiratif du travail que fournit l'international tricolore.

« Je pense qu’il faut travailler afin de le trouver encore plus souvent »