Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert s’enflamme pour son niveau de jeu !

Publié le 16 avril 2021 à 23h35 par Th.B.

Plus critiqué depuis la signature de son méga contrat avec l’Utah Jazz, Rudy Gobert se dit avoir tout de même franchi un cap dans son basket cette saison.

Meilleur défenseur des saisons régulières 2018 et 2019, Rudy Gobert a vu Giannis Antetokounmpo le priver d’une troisième distinction consécutive la saison passée. Pas de quoi miner le moral du pivot du Jazz qui continue son bout de chemin et sa progression avec la franchise de l’Utah où il a signé un max contrat l’automne dernier. Ce qui a valu les critiques de Shaquille O’Neal notamment. Cependant, Rudy Gobert est fier de sa progression et du niveau qu’il affiche cette saison.

« J’ai l’impression que cette année j’ai franchi un palier »