Basket

Basket - NBA : L'avis tranché de cette légende sur le favori au titre !

Publié le 18 avril 2021 à 9h35 par K.V. mis à jour le 18 avril 2021 à 9h40

Qui sera champion NBA cette saison ? Même si les concurrents sont nombreux, la nouvelle superteam affichée par les Nets de Brooklyn effraie, et ce n'est pas Vince Carter qui dira le contraire.

Alors que la saison de NBA est on ne peut plus bouleversée par les nombreuses blessures qui handicapent un grand nombre de franchises, la course au titre est de plus en plus indécise. Le Jazz de Utah ou encore les Suns de Phoenix, qui pointent en tête du classement avec les meilleurs bilans, parviendront-ils à continuer sur leur lancée en playoffs, face aux armadas des Nets de Brooklyn ou des Lakers de Los Angeles ? Ces derniers, emmenés par LeBron James, vont-ils décrocher un deuxième trophée en deux saisons ? Une équipe surprise va-t-elle venir bouleverser tous les scénarios possibles ? La légende Vince Carter a livré son avis sur la question.

« Actuellement, les Brooklyn Nets incarnent réellement l'équipe à battre »