Basket

Basket - NBA : Les regrets de Kyrie Irving après le Heat !

Publié le 19 avril 2021 à 17h35 par La rédaction

Ce dimanche, les Brooklyn Nets se sont inclinés face au Miami Heat (109-107). Après la rencontre, Kyrie Irving a nourri quelques regrets, notamment le fait de ne pas avoir plus joué sur Landry Shamet qui était pourtant en grande forme.

Les Brooklyn Nets n’ont pas réussi à enchaîner un deuxième succès consécutif ce dimanche. Les hommes de Steve Nash se sont inclinés face au Miami Heat qui évoluait pourtant sans Jimmy Butler (109-107). Les Nets, eux, ont dû faire face à une nouvelle blessure soudaine de Kevin Durant, remplacé au bout de quatre minutes de jeu. Par conséquent, les joueurs de la franchise new-yorkaise ont tout misé sur Kyrie Irving pour obtenir un bon résultat. Une stratégie finalement très peu payante au vu de cette défaite serrée. Néanmoins, le meneur des Nets a nourri quelques regrets concernant la tactique mise en place.

« Avec du recul, on aurait dû alimenter la main chaude. Ça fait partie de l’apprentissage »