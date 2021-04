Basket

Basket - NBA : Steve Kerr s’enflamme encore une fois pour Stephen Curry !

Publié le 20 avril 2021 à 11h35 par T.M.

Alors que Stephen Curry ne cesse de faire tomber des records, Steve Kerr, son entraîneur chez les Warriors, ne sait plus quoi dire.

Il y a quelques jours, Stephen Curry était entré dans l’histoire des Warriors en devenant le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise, détrônant alors Wilt Chamberlain. Mais actuellement, le meneur de Golden State est sur un petit nuage et tout rentre pour lui. Face aux Sixers de son frère, Seth, Stephen Curry a encore fait parler la poudre, marquant 47 points et surtout en enchainant un 11ème match consécutif à plus de 30 points.

« Personne n'a jamais tiré comme ça dans l'histoire du jeu »