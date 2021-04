Basket

Basket - NBA : Stephen Curry donne des nouvelles de son état de santé !

Publié le 18 avril 2021 à 17h35 par La rédaction

Auteur d’une très belle partie lors de la défaite face aux Boston Celtics ce dimanche (119-114), Stephen Curry a inquiété les supporters. Le meneur de jeu s’est blessé en plein milieu de la rencontre. Ayant tout de même pu aller au bout du match, le joueur de 33 ans a tenu à rassurer tout le monde.

Ce dimanche, les Golden State Warriors n’ont pas réussi à enchaîner une cinquième victoire d’affilé. Les hommes de Steve Kerr se sont inclinés face au Boston Celtics (119-114) malgré un Stephen Curry en feu (47 points, 3 passes décisives, 7 rebonds). Néanmoins, le meneur de jeu a surtout inquiété les supporters pendant la rencontre. Sur une action anodine, le joueur de 33 ans s’est tordu la cheville gauche. S’il a tenu à serrer les dents pour terminer la rencontre et tenter d’arracher un bon résultat, Chef Curry a fait une grosse frayeur aux fans de la franchise. Par conséquent, la star des Warriors a voulu rassurer tout le monde.

« J’ai pu continuer donc c’est plutôt bon signe »