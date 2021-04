Basket

Basket - NBA : L'énorme coup de gueule de Jimmy Butler sur la situation du Heat !

Publié le 18 avril 2021 à 11h35 par K.V.

Après une courte période de silence, Jimmy Butler a laissé exploser sa colère et sa lassitude face à ce que réalise le Heat de Miami dernièrement.

Depuis quelques jours, Jimmy Butler est resté extrêmement discret et ce, malgré le faible niveau affiché par le Heat de Miami, qui reste sur trois défaites consécutives. Au total, la franchise floridienne affiche un bilan équilibré (28 victoires et 28 défaites) et se classe à la septième place à l'Est. Loin d'être réputé pour garder sa langue dans sa poche, Jimmy Butler a finalement laissé exploser son aberration vis-à-vis de l'attitude affichée par ses coéquipiers.

« On pense tout simplement qu’on est une si bonne équipe, et au final on se prend la réalité en pleine face »