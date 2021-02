Basket

Basket - NBA : Jimmy Butler reçoit un très bel hommage !

Publié le 23 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Erik Spoelstra, l'entraîneur du Heat, a loué l'état d'esprit de Jimmy Butler au sortir de la victoire du Heat contre le Thunder (108-94) lundi soir.

Après un début de saison pour le moins délicat, Miami est en train de reprendre des couleurs ! Le Heat vient de conclure une série de sept matches à l'extérieur par un bilan de quatre victoires et trois défaites. Mieux encore, l'équipe floridienne a remporté sept de ses dix derniers matches, ce qui lui a permis de revenir à la dixième place de la Conférence Est. Le Heat vise logiquement une place bien plus prestigieuse d'ici la fin de la saison, mais affiche tout de même de nets progrès par rapport au mois dernier. Pour Erik Spoelstra, l'entraîneur de Miami, cette remontée au classement est tout simplement due à la présence de Jimmy Butler dans l'effectif.

«Jimmy a dynamisé le groupe et ça a permis de creuser l'écart»