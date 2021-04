Basket

Basket - NBA : L’entraîneur des Lakers rend hommage à Rudy Gobert !

Publié le 21 avril 2021 à 11h35 par T.M.

Alors que le Jazz a dernièrement pris le meilleur sur les Lakers, Frank Vogel a notamment souligné la performance de Rudy Gobert.

Après une défaite face aux Lakers il y a quelques jours, le Jazz a pris sa revanche. En tête de la Conférence Ouest, la franchise de Salt Lake City a ainsi confirmé sa place de leader grâce à ce succès sur les Californiens. Et une fois n’est pas coutume, Rudy Gobert a encore livré une très belle prestation avec notamment 14 points et 10 rebonds. Et dans la raquette, le Français a également été excellent notamment en défense. D’ailleurs, chez les Lakers, on ne peut pas contredire cela.

« Un joueur qui fait la différence »