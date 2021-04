Basket

Basket - NBA : Michael Jordan ou LeBron James ? Scottie Pippen tranche !

Publié le 27 avril 2021 à 22h35 par La rédaction

Coéquipier de Michael Jordan lorsqu’il était au sommet de carrière, Scottie Pippen a souvent dû départager l’ancien joueur des Bulls et le meilleur joueur du monde sur les dernières années, LeBron James.

Scottie Pippen est l’un des plus grands joueurs que la NBA n’ait jamais connu. 6 fois champions, 7 fois sélectionné au All-Star Game et 7 fois dans une All-NBA Team, il possède une carrière hors-norme. De plus, il a été le coéquipier de Michael Jordan, meilleur joueur de tous les temps selon beaucoup. C’est donc logiquement qu’il lui a été demandé de départager His Airness de son successeur, LeBron James.

«Les chiffres de LeBron seront fous, parce qu’il va jouer plus longtemps que Michael»