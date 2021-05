Basket

Basket - NBA : Les confidences de LeBron James après son grand retour !

Publié le 1 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, LeBron James a pu faire son grand retour avec les Los Angeles Lakers ce samedi. Malgré la défaite face aux Sacramento Kings (110-106), le joueur de 36 ans a livré un message très positif après la rencontre.

Ce samedi, LeBron James a fait son retour tant attendu sur les parquets de la NBA avec les Los Angeles Lakers. Néanmoins, même s’ils ont pu compter sur leur star, les hommes de Frank Vogel se sont inclinés contre les Sacramento Kings (110-106). La présence de King James , pas encore à 100% de ses capacités, n'aura donc pas été suffisante à arracher la victoire. Une deuxième défaite consécutive pour les Lakers qui démontrent un peu plus l'irrégularité de la franchise sur la deuxième partie de saison et qui vient légèrement ternir le premier match du natif d'Akron depuis sa blessure à la cheville il y a six semaines. Cependant, s’il est conscient qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens pour le moment, LeBron James a livré un message plutôt positif après la rencontre.

« A l'exception de la victoire ratée, je me suis senti bien »