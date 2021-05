Basket

Basket - NBA : LeBron James, forme... Anthony Davis s'insurge face aux critiques !

Publié le 1 mai 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 1 mai 2021 à 19h40

Revenu récemment de sa blessure, Anthony Davis, superstar des Los Angeles Lakers a tenu à revenir sur la situation de son équipe. Le retour de LeBron James et les performances récentes en demi-teintes, AD rassure tout le monde. Les Angelinos seront prêts pour les playoffs.

Alors que les Los Angeles Lakers réalisent une saison moyenne due aux blessures de ses deux superstars LeBron James et Anthony Davis, ce dernier a tenu à s’exprimer sur la situation de son équipe et à rassurer ses supporters. De retour de blessure récemment, Anthony Davis ailier fort des Los Angeles Lakers a tenu un discours optimiste quant à leur saison et aux playoffs qui arrivent. Il a une entière confiance en son équipe et est persuadé que tout va rentrer dans l’ordre pour le champion en titre, à commencer grâce au retour ce vendredi de LeBron James sur les parquets.

« Nous savons que nous allons revenir »