Basket

Basket - NBA : Les aveux de ce joueur sur Russell Westbrook !

Publié le 30 avril 2021 à 14h35 par La rédaction

De retour à son réel niveau, Russell Westbrook illumine la NBA de tout son talent. L'occasion pour Joe Ingles de prévenir les futurs adversaires des Washington Wizards de ne surtout pas provoquer le meneur de jeu de 32 ans, sous peine de représailles sur le parquet.

S’il a connu des débuts compliqués avec les Washington Wizards, Russell Westbrook semble être revenu au réel niveau qu’est le sien. Ce jeudi, lors de la victoire de son équipe sur les Los Angeles Lakers (116-107), le meneur de jeu de 32 ans s’est encore illustré, signant la rencontre d’un nouveau triple-double (18 points, 14 passes décisives, 18 rebonds). RussWest a le don de savoir tout faire sur un terrain. Ses adversaires essayent donc par moments de le faire sortir de son match en lui lançant des petits pics. Mais au final, cela aurait totalement l'effet inverse sur le joueur des Wizards.

« Si vous vous en prenez à lui de la mauvaise façon (…) il lui suffit d’une seconde et il peut aller taper un 20-20-20 »