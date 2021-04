Basket

Basket - NBA : L’annonce inquiétante des Lakers sur LeBron James !

Publié le 29 avril 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que LeBron James ne joue toujours pas avec les Lakers, Frank Vogel n’a pas forcément rassuré concernant le retour du King.

Cela fait maintenant près d'un mois que LeBron James ronge son frein sur le bords des parquets. Touché à la cheville, le King ne peut actuellement pas aider les Lakers et au sein de la franchise californienne, tout le monde attend avec impatience son retour. La question est donc de savoir quand on reverra LeBron James avec le maillot des Lakers sur les épaules. Alors que le temps commence à se faire long, l’attente pourrait bien encore durer un temps…

Un retour n’est toujours pas prévu !