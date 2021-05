Basket

Basket - NBA : Quand Stephen Curry est comparé à… Mike Tyson !

Publié le 5 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Stephen Curry réalise une fin de saison sensationnelle avec les Warriors. L’un de ses coéquipiers le compare même à une légende vivante ; Mike Tyson.

Dans cette fin de saison de NBA, de nombreuses stars brillent sur les parquets. Jayson Tatum, Domantas Sabonis ou encore Russell Westbrook élèvent leur niveau de jeu. Mais Stephen Curry, le meneur des Warriors, est celui qui fait le plus parler de lui. Juan Toscano-Anderson, son coéquipier à Golden State, le compare à l’un des plus grands sportifs de l’histoire.

Une ressemblance dans l’état d’esprit