Basket - NBA : La sortie surprenante de Batum sur son rôle aux Clippers !

Publié le 12 avril 2021 à 21h35 par La rédaction

Auteur d’une grande prestation face aux Pistons de Detroit, Nicolas Batum a évoqué son rôle au sein des Clippers de Los-Angeles.

Agé de 32 ans, Nicolas Batum a impressionné face aux Pistons de Detroit. Le Français a été précieux et a notamment isncrit 14 points et pris 9 rebonds (victoire des Clippers 131-124). Auteur d’une très bonne prestation, le joueur n'a pas laissé insensible ses coéquipiers à l’instar d’Ivica Zubac : « Il rend le travail de tout le monde beaucoup plus facile. Son QI basket est complètement dingue. Il prend toujours la bonne décision et fait toujours la bonne lecture en attaque, comme en défense. » Pourtant, Nicolas Batum n’est pas un titulaire indiscutable.

« J’aime ce rôle »