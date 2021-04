Basket

Basket - NBA : James Harden, MVP... Kevin Durant prend position !

Publié le 11 avril 2021 à 23h35 par A.D.

Très performant cette saison, James Harden peut espérer remporter le titre MVP cette saison. Interrogé sur le sujet, Kevin Durant a pris position.

Alors qu'il performe avec les Brooklyn Nets cette saison, James Harden fait partie de la conversation pour le titre de MVP. Toutefois, il n'est pas le seul et la concurrence s'annonce rude. Lors d'un entretien accordé à Rachel Nichols d’ ESPN , Kevin Durant, qui n'est plus vraiment dans la course, s'est prononcé sur les chances de son coéquipier James Harden de remporter le titre MVP cette année.

«James joue à ce niveau, et c’est tout ce qui compte»