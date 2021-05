Basket - NBA

Basket - NBA : Le message fort de Kyrie Irving à son équipe !

Publié le 9 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Après avoir mis fin ce samedi à une série de 4 défaites consécutives, Kyrie Irving s’est exprimé sur son équipe, les Brooklyn Nets, et a expliqué les raisons de ce passage à vide.

Kyrie Irving et son équipe les Brooklyn Nets, font figure de favori au titre NBA cette saison. Accompagné de Kevin Durant et James Harden, ils forment le monstre à trois têtes de New-York, mais n’ont pour l’instant pas eu l’occasion de beaucoup jouer ensemble à cause notamment des blessures de chacun. Seulement, les Brooklyn Nets restaient sur 4 défaites d’affilés avant de battre les Denver Nuggets ce samedi, une série préoccupante à quelques jours du début des playoffs. Kyrie Irving, star de l’équipe et récemment sanctionné d’une amende par la NBA, s’est exprimé après le match sur la mauvaise passe de sa franchise.

« Je suis heureux que l’on ait du mal et que l’on souffre »