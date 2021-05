Basket

Basket - NBA : Cette énorme comparaison d'un All-Star avec Kevin Durant !

Publié le 8 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Les sportifs de très haut niveau ne manquent, pour la plupart, pas de confiance en eux. Lorsqu’on lui a demandé qui était le joueur le plus difficile à marquer, Bradley Beal s’est comparé à Kevin Durant.

La fin de saison de NBA est passionnante et plusieurs joueurs ont tiré leur épingle du jeu cette en cette saison régulière. Pour son deuxième exercice dans l'élite du basket mondial, Zion Williamson a montré qu’il était une bête près du cercle. Tandis que Stephen Curry, qui est sur une forme extraordinaire, et Damian Lillard, régalent avec leurs tirs à 3 points. Bradley Beal, le joueur des Wizards, est, lui, à l’aise partout.

Il est une référence offensive