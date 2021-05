Basket

Basket - NBA : Michael Jordan, LeBron James… Le débat du GOAT est relancé !

Publié le 7 mai 2021 à 21h35 par Th.B.

N’apparaissant pas dans le paysage de la discussion du meilleur joueur de tous les temps, Kareem Abdul-Jabbar serait pourtant le plus indiqué pour ce titre honorifique selon Lamar Odom.

LeBron James, Michael Jordan ou encore Kobe Bryant ? L’éternel débat du Greatest Of All Time ne cesse d’alimenter les discussions sur les plateaux de télévision américains ou lors de diverses interviews. Et bien que les avis ne semblent diverger qu’entre King James , His Airness ou The Black Mamba , Lamar Odom a dit avoir bien étudié la question et estime que le meilleur joueur de tous les temps est Kareem Abdul-Jabbar et pour une raison bien précise.

« Kareem Abdul-Jabbar est le meilleur joueur de l’histoire de la NBA »