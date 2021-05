Basket

Basket - NBA : Le message d'Evan Fournier au Magic après son retour avec les Celtics !

Publié le 6 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Après la victoire des Boston Celtics sur le parquet du Orlando Magic (132-96) ce jeudi, Evan Fournier a tenu à remercier son ancienne franchise pour l'accueil qu'il a reçu.

Ce jeudi, Evan Fournier a pu faire son retour sur son ancien parquet. Les Boston Celtics se sont imposés au Amway Center d’Orlando face au Magic (132-96). L’arrière de 28 ans a par ailleurs livré une partie plutôt satisfaisante (18 points, 4 passes décisives, 5 rebonds). Mais cette rencontre a surtout été l’occasion de retrouver ses anciens coéquipiers et supporters pour le Français. Le numéro 94 des Celtics a passé sept saisons du côté d’Orlando et a réussi à se faire un nom en NBA au Magic. L’international tricolore n’a donc pas oublié son ancienne équipe et il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux.

« C’était génial de revoir tout le monde et d’être de retour au Amway »