Basket - NBA : La folle comparaison de Steve Kerr pour Westbrook !

Publié le 9 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Auteur d’une nouvelle grande performance dans la nuit de samedi à dimanche contre les Indiana Pacers, Russell Westbrook a reçu un très beau compliment de la part de Steve Kerr, coach emblématique des Golden State Warriors.

Égalant ce samedi Oscar Robertson au nombre de triple double réalisés dans l’histoire de la NBA, Russell Westbrook rentre de plus en plus dans les livres d’histoire et ce n’est pas Steve Kerr, le coach des Golden State Warriors qui dira le contraire. Félicité par de nombreuses légendes du basket dont Magic Johnson, Russell Westbrook, meneur de jeu des Washington Wizards et star de la NBA réalise une saison magnifique à 32 ans et continue de surprendre tout le monde. Steve Kerr lui, n’a pas hésité à le comparer à une légende du jeu qu’il a bien connu quand il était joueur.

« Il ressemblait beaucoup à Russell Westbrook, dans le sens où tout le monde ne l’appréciait pas »