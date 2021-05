Basket

Basket - NBA : Cette légende qui déclare sa flamme à Russell Westbrook !

Publié le 9 mai 2021 à 15h35 par K.V.

Après un début de saison compliqué, Russell Westbrook a retrouvé sa vitesse de croisière, enchaînant désormais les triple-doubles. De quoi atteindre des records et s'attirer les compliments des plus grands.

181. C'est le nombre de triple-doubles réalisés par Russell Westbrook. Un nombre colossal qui lui permet d’égaler le grand Oscar Robertson. Alors qu'il ne devrait pas tarder à devenir le seul et unique détenteur de ce record monstrueux, le joueur des Wizards de Washington ne cesse de recevoir les louanges de la planète basket, qui n'en revient pas de ce que réalise Russell Westbrook. C'est notamment le cas de Magic Johnson, véritable légende NBA, qui a tenu à lui rendre hommage.

« J’espère qu’on lui donnera l’amour et la reconnaissance qu’il mérite. C’est vraiment énorme. »