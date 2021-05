Basket

Basket - NBA : Cet énorme aveu de Derrick Rose sur LeBron James !

Publié le 8 mai 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 8 mai 2021 à 21h37

LeBron James a dominé la dernière génération de joueurs de la NBA, tout en faisant rêver les plus jeunes. Même les plus anciens se sont inspirés de lui comme Derrick Rose l'a avoué.

On ne présente plus LeBron James. Véritable légende du basket, le joueur des Lakers approche certes de la fin, mais sa carrière est celle d’un immense champion. Depuis son arrivée en NBA en 2003, King James a impressionné coéquipiers, rivaux et suiveurs de la grande ligue. Il a évidemment inspiré toute une génération de fans. Et même certains des joueurs avec qui il a évolué.

Derrick Rose était en difficulté en 2017