Basket - NBA : James, Embiid... Magic Johnson tranche pour le titre de MVP !

Basket

Le débat fait rage quand il s'agit d'élire le MVP de la saison à l'approche de la fin de l'exercice 2020-2021. Néanmoins, un joueur mérite plus que les autres selon Magic Johnson.

La fin de la saison régulière approche de plus en plus en NBA et les débats font de plus en plus rage quand il s’agit de désigner le MVP de l’exercice 2020-2021. Joel Embiid, LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving, Chris Paul, Giannis Antetokounmpo… Nombreux sont les excellents joueurs de la ligue à avoir réalisé une très grande saison, parfois malgré les difficultés de leurs équipes. Néanmoins, il y en a un qui se démarque nettement des autres pour Magic Johnson.

Sur son compte Twitter , la légende des Los Angeles Lakers a donné son favori pour le titre de MVP en désignant Nikola Jokić : « LeBron et Joel Embiid ont commencé la saison en tête dans la course au titre de MVP, puis Steph Curry a connu un coup de chaud… MAIS le gars le plus constant tout au long de la saison a été Nikola Jokić. Il a mené son équipe à un record de 9-1 depuis la blessure du meneur star Jamal Murray, prouvant qu’il est digne d’être nommé MVP. »

LeBron and Joel Embiid started the season leading the MVP race, then Steph Curry had a hot streak...BUT the most consistent guy all season long has been Nikola Jokić. He’s led his team to a 9-1 record since star guard Jamal Murray went out, proving he’s worthy of being named MVP.