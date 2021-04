Basket

Basket - NBA : Cet avis tranché de Magic Johnson sur LeBron James et Kevin Durant !

Publié le 27 avril 2021 à 9h35 par Th.B.

Légende des Los Angeles Lakers, Magic Johnson a été amené à trancher entre LeBron James et Kevin Durant à propos du joueur qui doit prendre les responsabilités du dernier tir victorieux.

LeBron James est sans contestation possible l’un des joueurs les plus complets de l’histoire de la NBA, en atteste sa présence dans le débat du meilleur joueur de tous les temps, à savoir le GOAT. Ayant pris part à d’innombrables finales NBA avec les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat contre seulement une avec les Los Angeles Lakers qu’il a remporté la saison passée, LeBron James s’est montré assez « clutch » au cours de sa carrière. De quoi permettre à Magic Johnson, légende des Lakers, de trancher non sans mal entre Kevin Durant et King James pour savoir qui doit prendre le tir décisif dans un match.

« KD est un scoreur, mais… »