Basket - NBA : Stephen Curry reçoit un vibrant hommage pour la course au MVP !

Publié le 25 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

Étincelant depuis le début de saison malgré l’année compliquée des Golden State Warriors, Stephen Curry se positionne naturellement parmi les prétendants au titre de MVP. Mais pour Duncan Robinson, le meneur de la franchise de San Francisco se place comme l’un des favoris à cette distinction personnelle.

La course au MVP s’annonce très serrée en NBA. Plusieurs joueurs se sont montrés au cours de la saison et certains se voient déjà avec le trophée dans les mains comme Joel Embiid. Néanmoins, Luka Doncic, LeBron James, Anthony Davis, James Harden ou encore Giannis Antetokounmpo font encore parler d’eux. La course est donc encore très loin d’être jouée. Mais pour Duncan Robinson, un joueur en particulier n’a pas la reconnaissance qu’il mérite au vu de sa saison extraordinaire.

« Vous regardez ses chiffres, et je crois qu’à ce stade, il a surpassé sa saison de MVP... »