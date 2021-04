Basket

Basket - NBA : Stephen Curry réagit après la fin de sa folle série !

Publié le 22 avril 2021 à 12h35 par La rédaction

Ce jeudi, Stephen Curry a vu sa folle série s’arrêter lors de la défaite des Golden State Warriors face aux Washington Wizards (118-114). Le meneur de jeu restait sur 11 matchs consécutifs à plus de 30 points et est devenu le premier joueur de plus de 33 ans à réaliser un tel exploit. Un record que Chef Curry a tenu à commenter.

Malgré ses 18 points, 8 passes décisives et 7 rebonds, Stephen Curry et les Golden State Warriors ont été impuissants ce jeudi face aux Washington Wizards (défaite 118-114). Mais plus encore, c’est surtout la folle série du meneur de jeu qui s'est stoppée après cet échec. Chef Curry restait sur 11 matchs consécutifs à plus de 30 points, devenant ainsi le premier joueur de plus de 33 ans à réaliser une telle performance. Avec cet exploit, Stephen Curry a surpassé des joueurs comme Kobe Bryant (qui restait sur 10 rencontres à plus de 30 points en 2012) et s’est inscrit un peu plus dans l’histoire de la NBA. Le joueur des Warriors n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à cette fin de série et ce record époustouflant.

« Faire quelque chose de la sorte à cet âge-là, c’était assez spécial. C’était un run exceptionnel »