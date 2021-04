Basket

Basket - NBA : DeMarcus Cousin ne supporte plus les critiques envers Paul George !

Publié le 21 avril 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 21 avril 2021 à 20h40

Alors que Kawhi Leonard est toujours absent, Paul George l'a remplacé et a pris le rôle de leader chez les Clippers. Pourtant, ce dernier continue d’être critiqué. Ce qui déplaît à DeMarcus Cousin.

Alors que les playoffs approchent, Paul George est dans une forme resplendissante. Même s’il est quelque peu éclipsé par les performances XXL de Stephen Curry avec les Warriors. Mais avec la blessure de Kawhi Leonard, touché au pied droit, PG remplit parfaitement son rôle de leader de substitution chez les Clippers. Mais tout le monde ne semble pas le reconnaître.

Une situation qui agace son coéquipier DeMarcus Cousin