Basket - NBA : Ce surprenant hommage rendu à Stephen Curry !

Auteur d'une performance XXL ce mardi, Stephen Curry est l'un des grands artisans de la victoire des Warriors face aux Sixers. Epoustouflé par le meneur de Golden State, Kendrick Perkins a mis sa fierté de côté pour lui rendre hommage.

Par le passé, Kendrick Perkins n'a pas épargné Stephen Curry. A plusieurs reprises, l'ancien des Celtics s'en est pris verbalement au meneur des Golden State Warriors. Mais ça c'était avant, car Stephen Curry a cloué le bec de Kendrick Perkins ce mardi. Auteur de 49 points, 5 passes et 3 rebonds, Stephen Curry a écoeuré la défense des Sixers et a permis aux Warriors de s'imposer 96-107. Une performance qui a totalement bluffé Kendrick Perkins, et il n'a pas manqué de le faire savoir.

Sur son compte Twitter , Kendrick Perkins a tenu à faire l'éloge de Stephen Curry, malgré ses ressentiments envers lui. « Hey Steph Curry, qu’importe ce que j’ai pu dire de négatif sur toi, je m’en excuse Monsieur ! Ce que tu fais sur le terrain et pour le basket est plus que LÉGENDAIRE !!! Encore une sortie épicée à 49 points, et avec la victoire. J’étais juste jaloux parce que t’es clair de peau et pas moi ! Continue comme ça, bordel » , a-t-il complimenté sur les réseaux sociaux.

Hey @StephenCurry30 anything that I’ve ever said negative about you I apologize Sir! What you are doing on the court and the game of basketball is beyond LEGENDARY!!! Another 49 piece spicy with the W. I was just jealous because you were light skin and I’m not! Carry the hell on.